LKA-Chef Kolmey geht in Ruhestand - Nachfolger wird noch gesucht

Hannover Der Chef des niedersächsischen Landeskriminalamtes (LKA), Uwe Kolmey, verabschiedet sich an diesem Montag in den Ruhestand. Der 62-Jährige stand seit 2005 an der Spitze der Behörde in Hannover mit rund 700 Beamten. Wer Kolmeys Nachfolger wird, ist noch offen. Dabei war es für viele auch innerhalb der Polizei schon ausgemacht, dass Polizeidirektor Axel Brockmann als neuer LKA-Chef aufrückt. Ihn hatte kürzlich Innenminister Boris Pistorius (SPD) aber zum Landespolizeipräsidenten befördert. Nun übernimmt beim LKA vorerst Vizepräsident Thomas Ring das Ruder. dpa

