Gegen Einbrecher - Nordländer wollen enger zusammenarbeiten

Im Kampf gegen Einbrecherbanden wollen die fünf norddeutschen Bundesländer einem Bericht zufolge noch enger zusammenarbeiten. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) kündigte in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag) eine entsprechende Vereinbarung an. Der Schwerpunkt liege dabei auf organisierten mobilen Tätergruppen. Dazu solle eine vorhandene Kooperation „noch enger und abgestimmter“ gestaltet werden. Am Donnerstag kommen die Innenminister und -senatoren von Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein in Schwerin zu einer Konferenz zusammen.

„Wir werden den Informationsaustausch zwischen den Experten und Ermittlern verbessern, die zielgerichtete Analyse der vorhandenen Erkenntnislage gemeinsam abstimmen oder auch gemeinsame Präventionsprojekte an den Start bringen“, sagte Pistorius dem Blatt. Im Bereich der Spurensicherung sollen vorhandene Erkenntnisse intensiver gegeneinander abgeglichen werden. So sollen Muster bestimmter Banden erkannt werden. Zudem sollen sich die Länder gegenseitig personell unterstützen.

Vorbild der Vereinbarung ist Pistorius zufolge die „Aachener Erklärung“, ein seit 2016 bestehendes Maßnahmenpaket zur grenzüberschreitenden Einbruchsbekämpfung. In der daraus hervorgegangenen „Zentralen Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchdiebstahl“ arbeiten Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz sowie Belgien und die Niederlande zusammen, um international agierende Banden zu fassen. Pistorius hatte der Gruppe Ende Februar einen Anteil am Erfolg beim Bekämpfen von Wohnungseinbrüchen in Niedersachsen zugeschrieben. Die Zahl der Einbrüche dort sank der Kriminalitätsstatistik 2017 zufolge im Vergleich zum Vorjahr um rund 17 Prozent. dpa