Gewerkschaften setzen Warnstreiks im öffentlichen Dienst fort

Salzgitter Im Tarifstreit des öffentlichen Diensts will die Gewerkschaften Verdi am Mittwoch ihre Warnstreiks fortführen. „Wir rechnen mit 500 Teilnehmern für die Kundgebung und Demonstrationen in Salzgitter“, sagte der Verdi-Geschäftsführer für den Bezirk Süd-Ost-Niedersachsen. Zu den ganztägigen Arbeitsniederlegungen seien alle Beschäftigen der Kommunen und der kommunalen Gesellschaften in Peine und Salzgitter aufgerufen. Nach einer Kundgebung vor dem Rathaus und einem Demonstrationszug durch die Stadt ist eine gemeinsame Abschlussveranstaltung mit dem Beamtenbund (dbb) geplant, der seine Mitglieder ebenfalls zu Warnstreiks aufgerufen hat. Gefordert werden sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 200 Euro, sowie die unbefristete Übernahme der Auszubildenden.

