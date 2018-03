In Bussen und Zügen weniger Zerstörungen

. Vandalismus in Bussen und Bahnen bleibt in Niedersachsen ein teures Problem. In vielen Städten führen aber Gegenmaßnahmen wie Videoüberwachungen zu einer rückläufigen Tendenz. Das ist der Ergebnis einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Verkehrsgesellschaften und Bahnunternehmen. Graffitis...