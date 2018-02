Der tote Säugling von Knesebeck ist nicht vergessen

Ein Baby, weggeworfen wie Abfall: Den toten Säugling fand eine Gruppe von Männern bei der Premiere der großen Müllsammelaktion „Sauberer Landkreis“. Hineingestopft in eine Plastiktüte, abgelegt an einem Grünzeughaufen – nur etwa 500 Meter vom Knesebecker Ortsrand entfernt am sogenannten Celler Weg,...