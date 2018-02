In Niedersachsen wird es jetzt noch frostiger

Hannover Das war schon richtig kalt am Wochenende. Und in der letzten Februarwoche bleibt es in Niedersachsen und Bremen eiskalt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet für die nächsten Tage konstant Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Erst ab dem nächsten Wochenende soll es dann wieder...