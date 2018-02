Mit Haftbefehl Gesuchter bedroht Braunschweiger

Braunschweig Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Sachsen-Anhalter hat einen 39 Jahre alten Bekannten in Braunschweig mit einer Waffe bedroht. Der 26-Jährige fuhr vor gut einer Woche mit dem befreundeten Mann von Magdeburg nach Niedersachsen, um dort ein Auto zu mieten, wie die Polizei am Dienstag berichtete. In...