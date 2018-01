Neun Verletzte nach Chlorunfall in Hallenbad

Schneverdingen Bei einem Chlorgasunfall in einem Hallenbad in Schneverdingen (Heidekreis) sind neun Menschen leicht verletzt worden. Die Betroffenen klagten über Unwohlsein und Atemwegsreizungen, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Nach einer medizinischen Untersuchung konnten sie aber nach Hause gehen....