Schüsse auf Sicherheitsglas sollen Frau vor Flammen retten

Hildesheim Mit drei Schüssen, einem Nothammer und Einsatzstöcken haben Polizisten versucht, ein Fenster einer Hildesheimer Klinik zu zerstören, um eine Patientin vor einem Feuer zu retten. „Erst mit schwerem Gerät zerschlug die Feuerwehr das Sicherheitsglas und rettete die 51-Jährige aus dem verrauchten Zimmer“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. „Die Frau wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein anderes Krankenhaus gebracht, ist mittlerweile aber wieder entlassen“, so die Sprecherin.

Feuerwehr und Polizei waren am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr zu der psychiatrischen Einrichtung gerufen worden. Klinik-Mitarbeiter hatten alle anderen Patienten bereits in Sicherheit gebracht. Die 51 Jahre alte Patientin war in ihrem Zimmer aber von den Flammen eingeschlossen. Die Beamten forderten die Frau auf, sich in sicherem Abstand zu dem Fenster aufzuhalten und bearbeiteten das Sicherheitsglas mit einem Nothammer und Einsatzstöcken.