17-Jähriger sticht Stiefvater nieder

Hannover Ein 17-Jähriger hat seinen Stiefvater in Hannover im Streit niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Der Jugendliche stellte sich am Montagabend kurz nach der Tat in Begleitung eines Anwalts, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er muss sich wegen eines versuchten Tötungsdelikts...