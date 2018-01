Fass kippt vom LKW: 15 000 Liter Gülle fluten die Straße

15 000 Liter Gülle haben sich über die Straße Am Rotdom in Lüneburg ergossen. Foto: Polizei Lüneburg

15 000 Liter Gülle haben sich in den Morgenstunden am Mittwoch in der Straße Am Rotdom in Lüneburg ergossen. Ein beladenes Fass ist zuvor von einem LKW gekippt. Die Feuerwehren waren mehrere Stunden im Einsatz. Die Polizei sperrte die Straße, parallel wurde die Untere Wasserbehörde eingeschaltet. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.