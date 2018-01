AfD-Bundesvorstand will Parteitag in Niedersachsen erzwingen

Nach der kurzfristigen Absage des für vergangenen Samstag geplanten Sonderparteitages der niedersächsischen AfD soll es nun doch schnell einen Parteitag zur Neuwahl eines Landesvorstandes geben. Der Bundesvorstand der Partei wolle eine Neuwahl des Landesvorstandes erzwingen, sagte der Parteivorsitzende Jörg Meuthen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Dienstag): „Der Bundesvorstand wird da eingreifen“, erklärte er. Auf welche Weise, sei noch Gegenstand von Beratungen.

Laut Parteisatzung kann der Bundesvorstand eine Amtsenthebung eines Landesvorstandes und eine Neuwahl durchsetzen. Der Bundesvorstand werde spätestens bei seiner Sitzung am Freitag oder eventuell auch schon vorher entscheiden, sagte Meuthen.

Auch Niedersachsens AfD-Vorsitzender Paul Hampel erklärte, der im Zentrum der Kritik steht, will schnell einen Parteitag. Er rief für kommenden Sonntag den Vorstand der Landespartei zusammen. „Um das nochmals klar zu sagen: Auch ich will schnellstmöglich einen Landesparteitag, der rechtssicher durchgeführt werden kann und der rasch Klarheit über die Besetzung des Landesvorstandes schafft“, sagte Hampel am Montag in Hannover.

Der AfD-Bundesvorsitzende Meuthen sagte der FAZ, in Niedersachsen herrsche „eine wirklich üble Zerstrittenheit, die die die politische Arbeit der Partei vor größere Schwierigkeiten stelle. Ein Neuanfang funktioniert seiner Ansicht nach nicht mit den bisherigen Protagonisten, sagte er unter Anspielung auf Hampel.

Hampel seinerseits verteidigte in der FAZ seine Entscheidung, den Parteitag am vergangenen Samstag abzusagen. Er wolle eine Klärung in Niedersachsen: „Das muss ein klärendes Gewitter werden und danach muss dieser Vorstand auch wieder arbeiten können.“

Der eigentlich für vergangenen Samstag geplante Sonderparteitag, auf dem über die Abwahl Hampels entschieden werden sollte, war kurzfristig abgesagt worden. Parteiinterne Gegner kritisieren den Führungsstil des früheren Fernsehjournalisten. Hampel hatte die Absage des Sonderparteitags mit einer unsicheren Rechtslage wegen mehrerer Einladungen begründet. dpa