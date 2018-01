Ex-Bundesliga-Fußballer Andreasen niedergeschlagen und verletzt

Hannover Der frühere dänische Bundesliga-Profi Leon Andreasen (34) ist nach einem „Bild“-Bericht in der Innenstadt von Hannover von einer Gruppe junger Männer bewusstlos geschlagen worden. Dabei soll der Ex-Mittelfeldspieler von Hannover 96 außer einer Platzwunde auch einen Schädelbruch erlitten haben. „Ja, es stimmt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen“, wurde Andreasen zitiert. „Wir bestätigen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung zum Nachteil von Herrn Andreasen“, sagte eine Sprecherin der Polizei Hannover am Freitag. Mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte des Ex-Fußballers erteile die Behörde keine weiteren Auskünfte. Der Däne soll in der Nacht zum vorigen Sonntag versucht haben, den Streit zwischen einer jungen Frau und den Männern schlichten. dpa

