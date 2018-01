Rübenernte in Niedersachsen kurz vor Abschluss

Die Zuckerrübenernte in Niedersachsen steht kurz vor dem Abschluss. Noch bis in die dritte Januarwoche laufe die Verarbeitung in den Zuckerfabriken, sagte ein Sprecher der Landwirtschaftskammer. Wegen des feuchten Wetters der vergangenen Wochen seien noch nicht alle Felder in Niedersachsen vollständig abgeerntet, erläuterte die Sprecherin des Landvolks Niedersachsen, Gabi von der Brelie: „Es gibt noch einige Felder, wo Reste stehen, und es gibt Flächen, wo der Rübenroder nicht drauf kann.“

Nach Angaben der Landwirtschaftskammer Niedersachsen sind weniger als 100 Hektar in Niedersachsen noch nicht geerntet - weniger als in Schleswig-Holstein, wo sich noch auf etwa 130 Hektar Zuckerrüben in der Erde befinden. Die Anbaufläche beträgt in Niedersachsen derzeit mehr als 100 000 Hektar.

Im Gebiet der Zuckerfabriken Nordstemmen und Uelzen sind nach Kammer-Angaben noch rund 20 bis 30 Hektar Rüben nicht geerntet. Normalerweise wäre die Ernte bis Ende November abgeschlossen gewesen.

Zumindest werde es angestrebt, dass alle Flächen in den nächsten beiden Wochen geerntet werden, hieß es von der Kammer. Kalte Witterung in dieser Woche könne die Befahrbarkeit der Flächen verbessern. Die Zuckerrüben, die bis Ende Januar nicht an eine Zuckerfabrik geliefert werden konnten, können noch alternativ verwertet werden, etwa in einer Biogasanlage. Zum Stand der Ernte in Niedersachsen will sich der Zuckerproduzent Nordzucker erst in der nächsten Woche äußern.

Bei den Kartoffeln sind von 110 000 Hektar Anbaufläche etwa 250 bis 500 Hektar noch nicht geerntet, so die Kammer. Das sei bezogen auf das gesamte Land zwar sehr gering, könne aber für einzelne Betriebe eine enorme wirtschaftliche Belastung sein.

Als Folge der nassen Bodenverhältnisse sind aus Sicht der Landwirtschaftskammer unter anderem Bodenverdichtungen zu erwarten. Weiteres Problem: Auf den betroffenen Flächen konnte keine Wintergerste mehr bestellt werden. Nun müsse auf eine Sorte gesetzt werden, die im Frühjahr ausgesät wird, wobei aber die Verfügbarkeit des Saatgutes eingeschränkt sein könne.

Auch die vollen Gülletanks machen den Landwirten derzeit Sorgen. Ebenfalls wegen der feuchten Böden konnten die Nährstoffe nicht mehr vor der gesetzlich vorgeschriebenen Düngepause auf die Felder gebracht werden. Weil die Pflanzen derzeit nicht wachsen und damit auch keine Nährstoffe aufnehmen, ist das Düngen derzeit eigentlich bis Februar verboten. Als Reaktion auf den Güllenotstand bei vielen Betrieben hatten das Landwirtschaftsministerium und das Umweltministerium vor Weihnachten unter strengen Auflagen bei Notsituationen das Ausbringen auch in der Sperrfrist erlaubt.

„Wir fordern die Landwirte auf, sich untereinander zu helfen“, sagte dazu Landvolk-Sprecherin von der Brelie. Wer noch freie Lagerkapazitäten habe, sollte sie seinen Kollegen zur Verfügung stellen. Wichtig sei, dass sich die Landwirte auf jeden Fall an die Vorschriften halten.

Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums sind bislang nach strenger Prüfung 20 Ausnahmegenehmigungen von der Düngebehörde erteilt worden, und zwar in den Landkreisen Aurich, Friesland, Uelzen, Wesermarsch und Hameln-Pyrmont. Die Landwirte dürfen dort unter Auflagen die Gülle entweder ausbringen oder in mit Spezialfolie abgedichteten Erdbecken zwischenlagern. Mit Blick auf das Wetter sei mit weiteren Anträgen zu rechnen, sagte ein Sprecher.