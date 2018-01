Unfall: Fahrerin wird aus Auto geschleudert und schwer verletzt

Neuenkirchen Beim Überholen eines Traktors hat eine Autofahrerin ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen und ist bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die Frau bei dem Unfall in Neuenkirchen im Kreis Osnabrück aus dem Wagen geschleudert und geriet unter das Auto. Ersthelfer befreiten sie. Ein Rettungshubschrauber brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Ein zwölfjähriges Kind, das in dem entgegenkommenden Auto saß, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (dpa)

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder