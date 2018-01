Niedersachsen: Bund der Steuerzahler drängt zu Schuldenabbau

In Berlin werden die Schulden des Bundes an der öffentlichen Schuldenuhr gezählt. Foto: Paul Zinken/dpa

Hannover Die Regierung will das auch – aber nicht so schnell. Zunächst gelte es, Wahlversprechen einzulösen.

Niedersachsens Bund der Steuerzahler drängt die schwarz-rote Landesregierung zum zügigen Schuldenabbau. „Der Einstieg in den Abtrag des Schuldenberges von 61,3 Milliarden Euro darf nicht vertagt werden“, warnte der Landeschef des Steuerzahler-Bundes, Bernd Zentgraf, am Freitag in Hannover. Im Nachtragshaushalt 2018 sei angesichts der Steuermehreinnahmen von 684 Millionen Euro ein dreistelliger Betrag als erste Tilgungsrate machbar. Ähnliche Schritte würden in acht Bundesländern – darunter Bayern – geplant.

Obwohl auch der Fraktionsvize der Landtags-CDU, Ulf Thiele, den baldigen Schuldenabbau befürwortet, hält er einen Einstieg erst mit dem Haushaltsplan 2019 für realistisch. Der frühere Einstieg würde die Umsetzung von Wahlversprechen - etwa des geplanten beitragsfreien Kindergartens - gefährden. Auch Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) warnte: „Die Forderung, bereits mit dem Nachtragshaushalt 2018 in dreistelliger Millionenhöhe in die Schuldentilgung einzusteigen, verkennt die Tatsache, dass von den hierfür zur Verfügung stehenden rund 680 Millionen Euro rund 500 Millionen Euro bereits aufgrund rechtlicher Verpflichtungen festgelegt sind.“

Darüber hinaus sollten mit dem Nachtrag zentrale politische Vorhaben auf den Weg gebracht werden – neben dem beitragsfreien ersten und zweiten Kindergartenjahr auch zusätzliche Stellen im Polizei- und Bildungsbereich. Von den 650 Millionen Euro höheren Steuereinnahmen soll ein hoher Anteil in die Hochschulmedizin und die Digitalisierung fließen. Hilbers: „Ich strebe an, den dann noch zur Verfügung stehenden Betrag in den Schuldenabbau zu stecken.“

Unterstützung erhielt er von der mitregierenden SPD. „Für uns hat oberste Priorität, unsere zentralen Wahlversprechen so schnell wie möglich einzulösen“, so Frauke Heiligenstadt, die Finanzexpertin der Landtags-SPD. Sie betonte: „Darüber hinaus fehlen uns schlicht die finanziellen Spielräume für eine Altschuldentilgung in dreistelliger Millionenhöhe, wie sie der Bund der Steuerzahler fordert.“

Auch Zentgrafs Vorschlag, zugunsten eines früheren Einstiegs in den Schuldenabbau Subventionen zu kürzen, hält Thiele für problematisch. Er verteidigte zudem den kurzfristigen Personalaufbau nach dem Antritt der CDU-/SPD-Regierung. Er sei nötig, um etwa das für die schnellere Digitalisierung nötige Sondervermögen von einer halben Milliarde Euro zu verwalten. Perspektivisch bleibe aber als Ziel die zeitnahe Überprüfung der Verwaltungsstrukturen. Zentgraf hatte vor einer Aufblähung des Personalbestands in den Ministerien des Landes gewarnt. Das Finanzministerium dürfe Anträgen für mehr Personal in den Ministerien nur zustimmen, wenn zeitgleich Stellen wegfallen.

Harsche Kritik kam dagegen von der Opposition im Landtag. „Warum eine Große Koalition mehr Personalstellen für die Koordination braucht als eine normale Koalition versteht kein Mensch“, kritisierte Stefan Wenzel, der Finanzexperte der grünen Landtagsfraktion. Auch die FDP reiht sich in die Kritik ein: „Die CDU hat jeglichen Gestaltungswillen in der Regierung aufgegeben“, rügte der Finanzexperte Christian Grascha von der FDP-Landtagsfraktion. „In unseren Augen sind Zukunftsinvestitionen wie ein beitragsfreier Kindergarten und andere Projekte mit einem Anstieg in den Abbau der Landesschulden trotzdem möglich.“