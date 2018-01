LKW brennt in Bremen aus: nun Bekennerschreiben

Ein Mann hat in einem daneben geparkten LKW geschlafen. Er konnte sich aber rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen. Foto: Polizei

Nach dem Brandanschlag auf einen Lastwagen in Bremen gehen die Ermittler von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Der oder die Täter hätten damit rechnen müssen, dass sich in einem der abgestellten LKW auf dem Firmengelände eine Person befinde, teilte die Polizei am Freitag mit. In der Nacht auf den 27. Dezember hatten Unbekannte einen Laster angezündet, dieser wurde völlig zerstört. In einer daneben parkenden Zugmaschine schlief ein Fahrer, der die Flammen bemerkte und sich in Sicherheit bringen konnte.

Nach ersten Ermittlungen galt der Brandanschlag dem Eigentümer des Geländes. Im September 2017 habe er der Bremer AfD erlaubt, ein für Wahlkampfzwecke genutztes Fahrzeug auf dem Firmengelände abzustellen. In einem Bekennerschreiben unterstellten die Täter dem Unternehmer und den Mitarbeitern eine Nähe zur AfD beziehungsweise zur NPD. Die Staatsanwaltschaft Bremen hat für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt.