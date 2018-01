Sturmtief „Burglind“ wirft Windrad um

Im Landkreis Schaumburg ist am Mittwoch eine Windkraftanlage umgestürzt. Menschen seien bei dem Vorfall in Volksdorf nicht verletzt worden, teilte Polizeisprecher Axel Bergmann mit. „Die Anlage stand in ausreichender Entfernung von Häusern, so waren keine Menschen gefährdet“, sagte er. Das Windrad stürzte gegen 13.30 Uhr um.

Auslöser sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen, erklärte Bergmann. So habe sich die Anlage nicht in den Wind drehen können. Nach ersten Erkenntnissen sei zunächst ein Rotorblatt abgebrochen. „Dann stürzte durch die Sturmbelastung der gesamte Turm um“, sagte Bergmann. Das Windrad sei rund 70 Meter hoch gewesen, hatten die „Schaumburger Nachrichten“ zuvor über Twitter gemeldet. Sturmtief „Burglind“ traf am Mittwoch mit orkanartigen Böen mehrere Bundesländer.