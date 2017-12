Nach Mord in Oldenburger Innenstadt wird das Urteil erwartet

Im Prozess gegen einen junger Syrer, der in der Oldenburger Innenstadt einen Landsmann erstochen haben soll, werden am Donnerstag (9.00 Uhr) Plädoyers und Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem vor dem Landgericht angeklagten 22-Jährigen Mord vor. Demnach geriet der junge Mann Ende Mai mit einem 33-jährigen Syrer in Streit. Im Laufe der Auseinandersetzung soll der Angeklagte mit einem Messer auf das Opfer eingestochen haben, der 33-Jährige starb am Tatort. Polizisten nahmen den 22-Jährigen kurze Zeit später fest. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. dpa

