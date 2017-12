Das Feuer ist am frühen Donnerstagmorgen in dem Einfamilienhaus ausgebrochen. Foto: David Ebener dpa/lhe

Eschede Das Feuer ist am frühen Donnerstagmorgen in dem Einfamilienhaus ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar.

Zwei Verletzte bei Feuer in Einfamilienhaus in Eschede

Zwei Menschen sind bei einem Brand in Eschede im Landkreis Celle zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in dem Einfamilienhaus am frühen Donnerstagmorgen aus. Vermutlich hatten die Bewohner vergessen, die Kerzen auf dem Adventskranz zu löschen, wie sie der Polizei selbst mitteilten. Die genaue Brandursache sei aber noch unklar. Die 52 Jahre alte Frau erlitt eine schwere Rauchvergiftung und Brandverletzungen, ihr 58 Jahre alter Mann wurde durch Feuer und Rauch leicht verletzt. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an. dpa