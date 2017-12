Umstrittene Polizei-Beschwerdestelle ist Auslaufmodell

Hannover Laut Koalitionsvertrag soll sie in ihrer heutigen Form abgeschafft werden. Was danach kommt, ist offen.

Die umstrittene Beschwerdestelle im niedersächsischen Innenministerium soll in ihrer heutigen Form abgeschafft werden - wie der Ersatz aussieht, ist aber noch unklar. Im Koalitionsvertrag ist zwar das Ende der Einrichtung vereinbart, sie soll aber in ein „Qualitätsmanagement für die gesamte Landesverwaltung“ überführt werden. „Die Beschwerdestelle in ihrer jetzigen Form, vor allem als Misstrauensstelle gegen die Polizei, hat die CDU-Fraktion immer für falsch gehalten“, sagte der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Sebastian Lechner, der Deutschen Presse-Agentur. Beim Koalitionspartner SPD ist hingegen eher von Umwandlung und Weiterentwicklung die Rede.

Zum frühen Zeitpunkt der Regierungszusammenarbeit gebe es dazu noch keinen neuen Sachstand, heißt es von der SPD. Im Koalitionsvertrag haben die Parteien eine Formulierung gewählt, die viel Freiheit bei der Ausgestaltung lässt: „Wir wollen die Beschwerdestelle im Innenministerium in ein Qualitätsmanagement für die gesamte Landesverwaltung überführen“, heißt es in der Regierungsvereinbarung. Was das bedeutet, ist aber offen.

2014 wurde die neutrale Stelle unter der damaligen rot-grünen Landesregierung mit dem Ziel eingerichtet, die Hemmschwelle für Bürgerbeschwerden etwa Polizisten zu senken.

Das Innenministerium solle einen Vorschlag erarbeiten, wie genau die Beschwerdestelle in Zukunft aufgestellt wird und wie sich ihre Aufgaben verändern sollen. Bis der Meinungsaustausch abgeschlossen sei, werde die Einrichtung mit ihren aktuellen Aufgaben fortbestehen, sagte ein Ministeriumssprecher.

Nach dem im Jahr 2016 insgesamt 634 Hinweise gezählt wurden, hieß es aus dem Innenministerium, dass sich die Beschwerdestelle bewährt habe. Zu dieser Einschätzung gehörte aber auch, dass die Zahl im Verhältnis zu den Beschäftigten und der bearbeiteten Vorgänge gering sei. Von den 262 eingegangenen Klagen über das Auftreten von Beamten waren nach Angaben des Innenministeriums 48 Prozent unbegründet. 19 Prozent waren laut der im Juni veröffentlichten Auswertung begründet oder zumindest teilweise begründet. In anderen Fällen sei der Sachverhalt nicht zu klären gewesen oder es sei keine Entscheidung erforderlich gewesen.

Für den Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Alexander Zimbehl, gehört die Beschwerdestelle schnellstmöglich abgeschafft. „Dieses Instrument passt nicht in die Zeit, weil es eine ganze Berufsgruppe stigmatisiert“, sagte Zimbehl. Auch er verstehe die Koalitionsvereinbarung so, dass die Einrichtung abgeschafft oder zumindest deutlich modifiziert werde.

Für die Landtagsfraktion der Grünen ist das Vorhaben hingegen eine Entwertung der Beschwerdestelle und ein Rückschlag für das Qualitätsmanagement der Polizei. „SPD und CDU verstehen ihre Schutzverantwortung für die Polizei offensichtlich falsch, wenn sie an einer Abschirmung gegen öffentliche Kritik festhalten“, sagte innenpolitische Sprecher Belit Onay. Den Herausforderungen einer guten Sicherheitspolitik werde man so nicht gerecht. dpa