Partygäste atmen bei Garagenfeier in Hildesheim giftige Gase ein

13 Partygäste mussten mit Rauchvergiftungen in einem Krankenhaus und in Spezialkliniken behandelt werden. Foto: Fredrik von Erichsen dpa/lhe

Giftige Gase haben bei einer Garagenfeier in Hildesheim 13 Teilnehmer verletzt. Sie mussten am Freitag mit Rauchvergiftungen in einem Krankenhaus und in Spezialkliniken behandelt werden, teilte die Polizei am Samstag mit. Ursache der Vergiftungen sollen ein Holzofen und ein mit Gas betriebener Heizpilz sein. Der Gastgeber der privaten Feier hatte damit bei kalten Außentemperaturen die Doppelgarage beheizt.

Zunächst hatte sich nur ein Teilnehmer über Atemwegsbeschwerden beklagt und im Krankenhaus behandeln lassen. Als die Ärzte bei ihm eine erhebliche Kohlenmonoxidvergiftung feststellten, wurden auch die anderen Gäste untersucht. Drei Teilnehmer konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Defekte Heizquellen sind immer wieder Ursache von schweren Unfällen. Im Januar waren sechs Teenager aus Bayern an tödlichen Gasen in einer Gartenlaube erstickt. Der Besitzer, selbst Vater von zwei Opfern, hatte dort einen nicht zugelassenen Generator aufgestellt und eine Abgasleitung gebastelt. Diese hatte jedoch versagt. Der Mann wurde später zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren Haft verurteilt. dpa