Harz erwartet ersten Ansturm der Wintersportler

Der Harz erwartet für das Wochenende den ersten großen Ansturm von Wintersportlern in dieser Saison. In den alpinen Skigebieten seien bereits mehr als 20 Pisten geöffnet, sagte eine Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes (HTV) am Freitag. Zudem seien mittlerweile gut 160 Kilometer Langlaufloipen...