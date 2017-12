Fünf Kilometer Stau nach Autounfall auf der A2 bei Lehre

Braunschweig Drei Fahrzeuge waren nach Angaben der Polizei an dem Unfall am Freitagmorgen beteiligt. Mittlerweile ist die Fahrbahn wieder geräumt.

Nach Angaben der Polizei hat sich am Freitagmorgen auf der A2 bei Lehre in Fahrtrichtung Magdeburg ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Ein Auto ist auf der linken Fahrspur ins Schleudern geraten und ist mit einem LKW und einem Kleintransporter zusammengestoßen. Es wurde niemand verletzt. Zwei Spuren in Richtung Magdeburg waren zeitweise gesperrt, zwischen Braunschweig Flughafen und Braunschweig-Ost war nur eine Spur befahrbar. Grund dafür waren Reinigungsarbeiten, weil Öl ausgelaufen war. Es staute sich zeitweise auf 5 Kilometer. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Der Artikel wurde aktualisiert.