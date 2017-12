Streit um AfD-Parteitag: Landeschef Hampel sagt Veranstaltung ab

Hannover Im Streit um zwei getrennte Einladungen zu einem Sonderparteitag der niedersächsischen AfD hat Landeschef Paul Hampel die von ihm geplante Veranstaltung abgesagt. Der Betreiber der Räumlichkeiten in Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) habe seine Zusage für den Parteitag am 13. und 14. Januar wegen Sicherheitsbedenken zurückgezogen, hieß es am Donnerstagabend in einem Schreiben Hampels an die Mitglieder, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Um Fristen zu wahren, müsse der Parteitag auf später verschoben werden. „Ich lasse jetzt erst mal alle Möglichkeiten prüfen, damit wir Rechtssicherheit haben“, sagte Hampel.

Die Hampel-Gegner und Vize-Landesvorsitzenden Jörn König und Wilhelm von Gottberg hatten zuvor ebenfalls zu einem Sonderparteitag am 13. und 14. Januar geladen - allerdings in Hannover. Dort wollen sie Vorstandswahlen abhalten - mit dem Ziel, den kontroversen Hampel zu stürzen. Die Einladung zu diesem Parteitag bezeichnete Hampel in seinem Schreiben als rechtswidrig und ungültig. Jörn König will trotzdem daran festhalten. „Wir haben den Vorstandsbeschluss, wir haben eine Halle. Alles gut“, sagte er. (dpa)