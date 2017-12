Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) spricht im Landtag in Hannover. In der Debatte um einen Abbau der Diesel-Subventionen hat Lies als Alternative die Senkung der Steuern auf Benzin vorgeschlagen. Foto: Holger Hollemann/dpa

Hannover Der Autoverkehr sorgt in vielen Städten für eine schädliche Abgaskonzentration. Lies schlägt ein Gegenmittel vor: die Benzinsteuer senken.

Umweltminister Lies will geringere Benzinsteuer für saubere Luft

Es klingt paradox: Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) will die Steuern auf Benzin senken, damit die Luft sauberer wird. Die Idee ist, dass sich mit diesem Anreiz mehr Autokäufer für Benziner und weniger für Dieselautos entscheiden. Die Einführung einer Umweltplakette für emissionsarme Autos und damit verbundene Fahrverbote für andere Wagen lehnt Lies dagegen ab. Stattdessen sollen eine bessere Steuerung des Verkehrflusses, Abgaskontrollen bei Autos, mehr E-Busse und Fahrradwege für weniger Schadstoffbelastung in den Innenstädten sorgen. Die Opposition wittert verdeckte Lobbyarbeit im Dienste der Autobranche.

Die Grünen hatten in einer Anfrage wissen wollen, was die Landesregierung unternehme, um zu verhindern, dass das Bundesverwaltungsgericht im Frühjahr 2018 generelle Fahrverbote anordnet. Die Grenzwerte für Stickstoffdioxid werden in Hameln, Hannover, Hildesheim, Oldenburg und Osnabrück überschritten. Vor allem Dieselautos sorgen für eine hohe Schadstoffbelastung.

Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts könne nicht durch geplante Maßnahmen von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) beeinflusst oder gar verhindert werden, stellte Lies klar. Die Einführung einer blauen Plakette lehne die Landesregierung ab. „Die billigste Lösung ist, ein Schild vor die Stadt zu legen: Hier darfst du nicht mehr rein.“

Alternativ zu der derzeit diskutierten Anhebung der Diesel-Steuern schlug Lies eine Senkung der Benzin-Steuer vor. Derzeit werde ein Liter Dieselkraftstoff mit 47,04 Cent deutlich geringer besteuert als ein Liter Benzin mit 65,45 Cent, sagte Lies am Donnerstag im Landtag. „Vor diesem Hintergrund wäre es ebenso denkbar, die derzeitige Dieselsubvention durch eine Senkung der Energiesteuer auf Benzin zu beseitigen.“ Die finanziellen Auswirkungen für den Staat ließen sich durch Änderungen der Kraftfahrzeugsteuer und der Lkw-Maut kompensieren.

„Inwieweit ist die Antwort der Landesregierung mit Volkswagen abgestimmt?“, fragte der FDP-Abgeordnete Jörg Bode. VW-Konzernchef Matthias Müller hatte in der vergangenen Woche den Wegfall von Steuererleichterungen für Diesel ins Gespräch gebracht. Sowohl Lies als auch Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) betonten, es gebe keine Absprachen mit dem Konzern.

Zur Verbesserung der Luftqualität in den Innenstädten setzt die Landesregierung und anderem auf Ampel-Schaltungen nach dem Prinzip „grüne Welle“, damit Staus vermieden werden. Auch Verkehrsleitsysteme wirken sich positiv aus. Zudem sollen portable Messgeräte eingesetzt werden, um festzustellen, wie viele Abgase Fahrzeuge im realen Verkehr abgeben. Werden die Grenzwerte nicht eingehalten, kann der Hersteller zu Nachbesserungen aufgefordert werden.

Den öffentlichen Nahverkehr in den Städten möchte das Land stärker auf E-Mobilität umrüsten. Mobilitätszentralen mit Informationen zu allen Verkehrsmitteln sollen es Autofahrern leichter machen, auf emissionsarme Fortbewegung umzusteigen. Der Ausbau von Radwegen, in den das Land und die Kommunen investieren, soll mehr Berufspendler motivieren, das Fahrrad als Alternative zum Auto zu nutzen.