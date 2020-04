Ungeduld ist kein Ratgeber

Ja, der Stillstand hat viel Geld gekostet. Das Opfer sollte nicht vergebens gewesen sein. Aber das droht, wenn Auflagen zu schnell aufgegeben werden: eine zweite, heftigere Welle, am Ende ein weiterer Lockdown, doppelt so teuer, umso frustrierender. Wer zu früh lockert, den bestraft das Virus.

Dieses Virus ist bedrohlicher als eine Grippewelle. Jüngste Studien belegen einen Anstieg der Todesfälle in vielen Staaten. Der Notstand ist in Deutschland ausgeblieben, weil wir früh und angemessen reagiert haben. Man kann nicht alles dem Lebensschutz unterordnen. Aber wenn der Staat nicht alles unternimmt, um das Ansteckungstempo zu bremsen und die bestmögliche Versorgung zu garantieren, macht er sich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig. Was ist das Versprechen des Staates an seine Bürger? Sicherheit. Gute Politik in der Pandemie beginnt mit der Frage, wie man Leben retten kann, nicht um jeden Preis, aber immer an erster Stelle.

Die Bekämpfung einer Pandemie ist keine ideologische Frage, auch keine Sache des Bauchgefühls. Sie ist eine Sachfrage, die man nüchtern beantworten muss: Ist die Reproduktionsrate über einen längeren Zeitraum unter eins geblieben, sind die Gesundheitsämter in der Lage, jeden Ansteckungsfall und Kontaktpersonen zurückzuverfolgen? Gibt es eine Tracing-App, genug Masken? Wenn die Antworten darauf mehrmals nein lauten, muss man etwas warten. Niemand kann absehen, wie sich die Pandemie entwickelt. Es ist eine Nebelfahrt. Wie man fährt im Nebel? Langsam.