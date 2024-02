Wolfenbüttel. Ein ehemaliger Polizist demonstriert mit der deutschen Flagge gegen Rechtsextreme. Gut so, findet unser Autor.

Schwarz-Rot-Gold sind die Farben der deutschen Demokratie. Sie stehen für die drei großen Werte der Bundesrepublik: Einigkeit, Recht und Freiheit. Und doch wehen sie vor allem über den Veranstaltungen derer, die diese Werte verachten. Es wird Zeit, die Flagge dahin zurückzuholen, wo sie hingehört: In die Mitte der Gesellschaft.

Nachdem Correctiv die eigentlich nicht ganz so geheimen Pläne der AfD und anderer rechtsextremer Organisationen aufgedeckt hatte, massenweise zu deportieren und einen Apartheidstaat durch die Hintertür zu errichten, gingen sie alle gemeinsam auf die Straße: Grüne, Liberale, Linke, Konservative. Sie wollten für die Werte der Bundesrepublik Deutschland einstehen, der nicht nur erfolgreichsten Demokratie auf deutschem Boden, sondern nach allen Metriken auch des erfolgreichsten Staates, der sich jemals Deutschland nannte. Aber eins fehlte oftmals: die schwarz-rot-goldene Flagge. Dort, wo der Wolfenbütteler Hans-Jürgen Schoberauf den Demonstrationen im Braunschweiger Land stand, da wehte sie.

Demos im Braunschweiger Land: Schwarz-Rot-Gold soll einen, nicht spalten

Als Symbol der Demokratie, die gegen die düsteren Pläne Rechtsextremer verteidigt werden sollte. Als Symbol dafür, dass jeder deutsche Staatsbürger das Recht hat, sein Leben nach seiner Facon zu leben. Hans-Jürgen Schober hat das erkannt. Und er handelt entsprechend.

Dennoch war der Ex-Polizist einsam und allein mit der Trikolore der deutschen Demokratie. Dabei bietet die Flagge eine Chance. Ein Symbol der Einigkeit in Freiheit, das diejenigen, die dieses System erhalten wollen, einen kann. In einer gespaltenen Gesellschaft, in der jede Gruppe ein eigenes Symbol hat, kann sie als übergeordnetes Symbol dienen.

Für ein Deutschland der Freiheit und der Selbstentfaltung, mit Farben, die genau für diese Werte stehen. Wo nicht die Hautfarbe, die Religion, Sexualität oder das Geschlecht über den Wert eines Menschen bestimmen. Dass ausgerechnet die Rechtsextremen sie für sich vereinnahmen, ist ein Paradox. Lösen wir es auf. Flaggen raus für die Demokratie!