Helmstedt. In vielen Bereichen lässt die Digitalisierung auf sich warten, im Gesundheitswesen wird mit dem E-Rezept nun ein großer Schritt gemacht.

Deutschland ist in Sachen Digitalisierung kein Vorreiter. Die Einführung digitaler Verfahren ist häufig genau das: verfahren. Der Plan mag gut sein, aber dann kommen die Pleiten und Pannen. Auch das E-Rezept hat einen langen Hürdenlauf hinter sich, bis es jetzt zum Jahresstart 2024 auch im Landkreis Helmstedt verbindlich bundesweit eingeführt wurde.

Marion Korth über die bislang noch zu wenig genutzten Möglichkeiten der Digitalisierung. © FMN | Darius Simka

Es ist also eine gute Nachricht, dass es das E-Rezept jetzt gibt. Es spart Papier und auch so manchen Arztbesuch. Das eigentliche Problem, dass zu wenige Ärzte zu viele Patienten betreuen müssen, wird damit freilich nicht auf einen Schlag behoben. Aber zusammengenommen mit den Möglichkeiten der Videosprechstunde oder der telefonischen Krankschreibung ist da einiges an Vereinfachung möglich.

Die würde ich mir auch in der kommunalen Verwaltung noch mehr wünschen. In mancher Samtgemeinde wird selbst die An- und Abmeldung eines Hundes von der Hundesteuer zum Staatsakt. So stellte ich neulich erstaunt fest, dass ich mir bei der zuständigen Kommune zwar online die erforderlichen Din-A-4-Formulare (vier Seiten) und den Info-Flyer herunterladen kann, das Ausdrucken und Ausfüllen und erneute Erfassen geht aber wieder nur mit Papier, Stift und Hand. Hoffentlich ist Ihre Heimatgemeinde da fortschrittlicher unterwegs.