Auf gute Nachbarschaft in Wolfsburg

Wolfsburg. In der Innenstadt hat sich die Initiative „Gute Nachbarschaft“ gebildet – Am 26. Mai steigt ein Fest.

In der Innenstadt hat sich rund um den Goethe-/Kleistpark eine besondere Initiative des Bürgerengagements gebildet. Die lokalen Anrainer Hallenbad-Kulturzentrum, evangelisches Kinder- und Familienzentrum „Martin Luther“, Kleingärtnerverein Wellekamp, Musikschule der Stadt und Neuland-Wohnungsgesellschaft haben sich gegenseitige Hilfe und Unterstützung in ihren Anliegen versprochen und wollen zugleich das Leben im Quartier bereichern. Das teilt Thomas Becker, Sprecher der neuen Initiative „Gute Nachbarschaft“ mit.

„Tag der guten Nachbarschaft“

Erster Ausdruck der gemeinsamen Anstrengungen ist ein „Tag der guten Nachbarschaft“ am Freitag, 26. Mai. Den Auftakt macht ab 14.30 Uhr ein Kinder- und Familienfest im gleichnamigen Zentrum am Schachtweg. Ab 16.30 Uhr wandert die Gästeschar mit musikalischer Begleitung weiter zum benachbarten Kleingartenverein. Auf dessen Terrasse und Parkplatz spielen bis 18.30 Uhr vier Orchester/Bands der Musikschule. Ab 18.30 Uhr wandert die Gästekarawane weiter in den Biergarten des Hallenbad-Kulturzentrums, um den Auftritt des lokalen Musikers René Krebs zu sehen. An allen Standorten werde es ein gastronomisches Angebot geben.

Entstehung

Entstanden ist die Initiative „Gute Nachbarschaft“ auf Anregung des Kleingärtnervereins Wellekamp. Der Vorstand des Vereins begnügt sich nicht damit, seinen Mitgliedern ein gutes gärtnerisches Erleben zu ermöglichen, sondern öffnet sich ganz bewusst seinen vielfältigen Nachbarn, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Parzelle für den Kindergarten

Ein erster Schritt im vorigen Jahr war, dem benachbarten Kindergarten eine Gartenparzelle zu überlassen und den trennenden Zaun mit einem Tor zu versehen.

Auftaktworkshop

Nach Gesprächen mit den Leitungsebenen der Beteiligten hatte der Vereinsvorsitzende Thomas Becker deren Bereitschaft zur Teilhabe erkundet und war auf durchweg positive Resonanz gestoßen. Zu einem Auftaktworkshop trafen sich die Parteien dann im August vorigen Jahres in seinem Garten. Dort wurden Grundlagen der Zusammenarbeit, das Selbstverständnis der Initiative und mögliche Aktionen besprochen. Dort entstand auch die Idee am europäischen Tag der Nachbarn, 26. Mai, ein Gemeinschaftsfest zu organisieren.

Lesen Sie auch: