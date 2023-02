Am 24. August 2001 in Kiew entstand dieses Foto. Der Anlass war die Feier der damals zehn Jahre alten Unabhängigkeit der Ukraine. In der Mitte des Bildes stehen die beiden Präsidenten Wladimir Putin (Russland) und Leonid Kutschma (Ukraine). Kutschma, ursprünglich Raketenwissenschaftler, war von 1994 bis 2004 Präsident.