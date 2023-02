Salomon „Sally“ Perel, NS-Überlebender, bei einem früheren Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Perel wurde 1925 in Peine bei Braunschweig geboren. Nach seiner Flucht aus Deutschland und später Polen fiel er 1941 im Gebiet der Sowjetunion deutschen Truppen in die Hände. Er starb im Alter von 97 in seinem Haus in Israel.