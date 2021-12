Hass und Hetze

Nahezu unbehelligt tauschen sich Querdenker und Corona-Leugner in Chats im Messengerdienst Telegram aus. Sie stacheln sich an, radikalisieren sich gegenseitig.

Eine kleine, aber unbeugsame Gruppe der Impfgegner wähnt sich längst im Bürgerkrieg. Vor allem in ostdeutschen Bundesländern wie Thüringen und Sachsen, zunehmend leider auch in Niedersachsen. Ihr Geschwurbel steckt irgendwo zwischen Verschwörungsmythos, Rechtsextremismus und Esoterik.

Es wird eine große Aufgabe der neuen Ampel-Koalition sein, große gesellschaftliche Gräben möglichst schnell wieder zuzuschütten. Sonst entsteht ein dauerhafter, irreparabler Schaden.

Der Artikel zum Kommentar:

Querdenker- Wir werden ums Überleben kämpfen müssen

So weit darf es in Niedersachsen gar nicht erst kommen. Szenen wie im sächsischen Grimma, als Gesundheitsministerin Petra Köpping sich einem Mob mit Fackeln vor ihrem Wohnhaus ausgesetzt sah, will niemand haben. Niedersachsens Verfassungsschutz-Präsident Witthaut warnt schon mal vor einzelnen Wirrköpfen. Auch Landesinnenminister Pistorius hat bisher klar zu erkennen gegeben, dass es rote Linien gibt. Es wird tatsächlich Zeit, dass die wehrhafte Demokratie ihre Zähne zeigt.