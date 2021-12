Querdenker in der Region So ticken Querdenker aus Braunschweig und Umgebung

Pling. Pling. Pling. Einige Dutzend, eher Hunderte von Nachrichten rauschen täglich in die Telegram-Gruppe von „Querdenken 53“ herein. 53, weil es ohne die abgetrennte 0 vorweg Kommunen in unserer Region mit gemeinsamer Telefon-Vorwahl eint: Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter sowie die Landkreise Gifhorn, Helmstedt, Wolfenbüttel und Goslar.

Etwa 400 Teilnehmer hat die Gruppe beim „Messenger“ Telegram. Es ist der Marktplatz der Szene. Hier tauschen sich Aktivisten aus, bereiten Proteste vor, verbreiten Propaganda. In ihren eigenen „Echokammern“ holen sie sich die Legitimation. 80, 90 oder 100 Teilnehmer sind eigentlich immer online. Nur zwischen 24 Uhr und 8 Uhr morgens ist der Kanal still. Offensichtlich werden sonst in der Nacht die wildesten Verschwörungstheorien verbreitet.

So hart sind Aussagen im Chat

Auch so schon bietet die offene Gruppe einiges an Härten. „Deutsche haben das Recht zum Widerstand“, „Wir sind im Krieg“, heißt es dort. Von einer „Polizei- und Militärdiktatur“ ist zu lesen. Geimpfte würden Ungeimpfte schon bald „verfolgen, tyrannisieren, schikanieren, wegsperren“. Angesichts der wohl bald kommenden Impfpflicht schreibt einer: „Wir werden um unser Überleben kämpfen müssen.“ Als ein anderer Teilnehmer schreibt, dass ihm solche Aussagen dann doch zu weit gehen, wird er niedergebuht und als „linksextremer Antifa-Troll“ bezeichnet.

Es gibt Aufrufe. Die einen fordern, ab sofort die Arbeit niederzulegen, in den Warnstreik zu treten, andere, möglichst bald das Geld von der Bank abzuheben. Ein junger Teilnehmer will einen Autokorso auf der A2 bilden, um den Verkehr zum Erliegen zu bringen.

Ziemlich wirre Studien und Texte werden gepostet. „Omikron-Variante zeigt: Geimpfte verbreiten die Krankheit“, heißt es. Oder „Schock: Mikroskop-Analyse zeigt völlig verklumptes Blut bei Geimpften.“ Eine Studie aus Schweden besage, dass Corona-Impfstoff Krebs auslösen könne.

Dies ist nur eine sehr kleine Auswahl an Nachrichten aus den vergangenen Tagen. Querdenker aus unserer Region rufen in ihrer Telegram-Gruppe zu Aktionen auf, verunglimpfen den designierten Kanzler Olaf Scholz, den designierten Gesundheitsminister Karl Lauterbach, die Landesregierung, Ärzte und Forscher. Klarnamen und Gesichter haben wir unkenntlich gemacht. Foto: Jürgen Runo

Der designierte Gesundheitsminister Karl Lauterbach wird immer wieder zur Zielscheibe, der designierte Kanzler Olaf Scholz gehörte zur geheimen Weltelite der „Bilderberger“, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ein „Despot“. Ärzte, die impfen, seien „Massenmörder“, der Wolfsburger Weihnachtsmarkt „Käfighaltung unter 2G“. Das war nur ein ganz kleiner Auszug aus Beiträgen seit dem 30. November. Die AfD Wolfsburg schreibt von „Hetze und Treibjagd auf die Ungeimpften“. Auch der Landesverband der AfD und die Partei Die Rechte tauchen auf. Es gibt ähnliche Gruppen wie „Wachsame Wolfsburger“ oder andere.

So verteidigen sich Querdenker

Erhard Bekurts aus Salzgitter, Chef der Querdenker aus unserer Region, verteidigte die Aussagen in der Telegram-Gruppe Querdenken 53 auf Anfrage. Das Ziel sei: „Die ganze Wahrheit muss auf den Tisch!“ Die Menschen würden von der Regierung gespalten und ausgegrenzt. „Nicht von uns!“ Er schreibt weiter: „Wir sind das Volk und möchten ohne Zwang leben. Das erkennen zum Glück immer mehr Menschen. Wir sind eine große Menschheitsfamilie und werden es bleiben. Für die Wahrheit grüßt Erhard Bekurts.“

So laufen die Demonstrationen

In der Telegram-Gruppe rufen die Querdenker auch zu ihren sogenannten „Montagsspaziergängen“ auf. Sie beraten sich darüber, was sie singen, was sie rufen sollen. In dieser Woche kamen laut der Polizeidirektion Braunschweig am Montagabend immerhin mehr als 1000 Teilnehmer in Wolfsburg, Braunschweig, Gifhorn, Salzgitter, Helmstedt, Wolfenbüttel und Peine zusammen. „Es sei erwähnt, dass lediglich die sich fortbewegende Versammlung in Gifhorn angemeldet worden war“, erklärte eine Polizei-Sprecherin. Alleine in Wolfsburg kamen bis zu 500 Teilnehmer. Dort riefen sie „Widerstand“ oder „Friede, Freiheit, keine Diktatur“.

So äußert sich der Verfassungsschutz

Das nachrichtendienstliche Interesse gilt der Corona-Leugner-Szene in ihrer Gesamtheit, aber auch radikalisierten Einzelpersonen im Besonderen, heißt es auf Anfrage beim Landesverfassungsschutz. Sprecher Frank Rasche räumte ein, dass Querdenken 53 dem Verfassungsschutz bekannt ist. „Im Rahmen der Beobachtung sind sowohl die Chat-Gruppe „Querdenken 53 – Braunschweig“, als auch weitere, dazugehörige Gruppen bekannt geworden“, erklärte der Sprecher.

Der Verfassungsschutz nimmt es sehr ernst, was in solchen Chat-Gruppen passiert. Rasche: „In den Chats wie auch bei den daraus organisierten Demonstrationen sind Aussagen festzustellen, die dazu geeignet sind, den Staat und das staatliche Handeln zu delegitimieren.“ Diese Chat-Gruppen böten eine Plattform zur „kontinuierlichen Radikalisierung und zur Übernahme von Verschwörungstheorien und extremistischen Ideologien“. Wie bei diesen Gruppierungen üblich, würden zum Teil Reichsbürgerideologien verbreitet, und von Einzelpersonen werde für eine Gesprächsbereitschaft mit Rechtsextremisten geworben.

Auch Bernhard Witthaut, der Präsident des Verfassungsschutzes Niedersachsen, äußerte sich gegenüber unserer Zeitung. Ganz allgemein erklärte er: „In den letzten Wochen zeigt sich eine zunehmend aggressive Haltung unter Querdenkern und Corona-Leugnern. Diese fühlen sich zunehmend in die sprichwörtliche Ecke gedrängt. Es ist deshalb zu befürchten, dass sich die Radikalisierung der Szene fortsetzen wird.“ In dem Fakt, dass wieder mehr Teilnehmer bei Corona-Demonstrationen zu sehen sind, erkennt Witthaut ein Indiz dafür, dass durch neue staatliche Maßnahmen auch das Mobilisierungspotenzial steigt.

Und Witthaut äußerte sich auch zum Fackelzug vor das Wohnhaus von Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping in Grimma. Er bezeichnete es als „weitere Eskalation“. Es sei ein Beleg dafür, dass neben anderen Berufsgruppen auch Politikerinnen und Politiker massiv im Privaten bedroht werden und auf diese Weise versucht werde, diese einzuschüchtern.

Für Niedersachsen erkennt Witthaut eine solche Bedrohungslage nicht. Auch gewaltsame Ausschreitungen wie in den Niederlanden würden sich aktuell bei uns in Niedersachsen nicht abzeichnen. „Allerdings nimmt die bestehende Gefahr, die von radikalisierten Einzeltätern und Kleingruppen ausgeht, weiterhin zu“, sagte er.

So sieht es ein Extremismus-Experte

Der Braunschweiger Extremismus-Experte und Journalist David Janzen liest ebenfalls bei Querdenken 53 mit. „Ich beobachte eine zunehmende Radikalisierung“, sagte er. „Manche Teilnehmer in dieser Gruppe denken offensichtlich wirklich, dass wir in einer Diktatur leben“, so Janzen. Das legitimiere das eigene Handeln und führe zu einer zunehmenden Radikalisierung. „Wir sind die Mehrheit, das ist die Denke“, sagte Janzen. „Dabei geht den Teilnehmern gar nicht auf, dass sie nur eine kleine Minderheit sind.“ Der Braunschweiger verweist auf Umfragen, in denen die große Mehrheit die Corona-Regeln von Bund und Land Niedersachsen unterstützen. „Das gilt auch für eine Impfpflicht“, so Janzen.

Das sorge zunehmend für eine Ohnmacht unter den Teilnehmern, beobachtet Janzen. „Das könnte dazu führen, dass das Versenden von Text-Nachrichten und die Demos irgendwann nicht mehr reichen.“

Der Extremismus-Experte erkennt aber in der Radikalität von Querdenken 53 mit ähnlichen Chat-Gruppen aus Sachsen oder Thüringen, in denen Antisemiten und Reichsbürger mitmischen, Unterschiede. „Bei uns ist die rechte Szene deutlich kleiner“, sagte Janzen. Er beobachtet, dass ein Teil der Chat-Gruppe sich früher bei den Bragida-Demonstrationen engagiert hat – oder in der AfD. „Ein weiterer Teil sind Esoteriker.“

Janzen befürchtet, dass die Gruppe noch mehr Zulauf erhalten wird. Und, so der Journalist: „Neben diesen offenen Chats gibt es geschlossene. Dort wird die Radikalisierung wahrscheinlich noch schneller voranschreiten.“

