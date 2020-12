Wolfsburger Tristesse

Just in time war gestern. Heute gibt Corona den Takt bei Volkswagen vor. Weil ein Zulieferer aus Nordrhein-Westfalen das Virus in den Hallen hat, stehen ab Montagnacht die Golf-Bänder in Wolfsburg still. Denn die wichtigen Teile des Zulieferers fehlen nun.

Nur die Golf-Bänder, muss man sagen. Denn die Modelle Tiguan, Touran und Seat Tarraco werden noch eine Woche länger produziert. Dann ist ohnehin Schluss für dieses Jahr am Mittellandkanal. Das bedeutet, dass im Stammwerk mit Mühe und Not wohl nur rund 500.000 Fahrzeuge im verflixten Jahr 2020 gebaut werden konnten. Das ist ein historischer Tiefstwert, für den es allerdings viele Gründe gibt. Corona ist ein wichtiger.

Management, Betriebsrat und Belegschaften haben die Herausforderungen durch die Pandemie professionell gemeistert. Nach dem vierwöchigen Lockdown im Frühjahr lief die Produktion weitgehend störungsfrei unter verschärften Schutzbestimmungen weiter. Das war für alle Beteiligten eine Mammutaufgabe. Man habe diesbezüglich den industriellen Goldstandard gesetzt, sagte Betriebsratschef Bernd Osterloh stolz. Das war es aber auch schon mit den guten Nachrichten aus Wolfsburg.

Die Modelle aus der Autometropole mögen Preise gewinnen und ihre Fahrzeugklassen dominieren. Im wichtigen deutschen Markt sackt der Absatz von Golf, Tiguan und Touran Monat für Monat ab. Das ist Gift für die Auslastung der Riesenfabrik, in der eine Million Autos pro Jahr gebaut werden könnten und über 60.000 Menschen gut bezahlte Arbeit finden. Auch ohne Corona läuft manches schief in Wolfsburg. Dazu beigetragen hat auch Konzernchef Herbert Diess, der alles auf seine Elektrostrategie setzt. Das ist die Zukunft, schwört er. Mag sein. Die Gegenwart hingegen ist Wolfsburg. Und dort sieht es ohne E-Modell wohl noch länger grau und mau aus.