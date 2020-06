Krankes Geschäftsmodell

"Es gibt wohl nur wenige Orte in der Arbeitswelt, die so weit entfernt sind von den Errungenschaften der sozialen Marktwirtschaft."

Was hat die Bratwurst auf dem Grillteller mit der weltweiten Corona-Pandemie zu tun? Auf den ersten Blick wohl eher wenig. Doch bei genauerer Betrachtung gibt es durchaus einen Zusammenhang zwischen dem Corona-Ausbruch unter Beschäftigten des deutschen Großschlachtbetriebs Tönnies und dem Produkt, das dort entsteht. Denn die Wurst, die die Arbeiter dort herstellen, ist billig. Und das kann sie nur sein, weil diejenigen, die sie produzieren, unter unwürdigen und gesundheitlich riskanten Bedingungen arbeiten und wohnen müssen.

Es gibt wohl nur wenige Orte in der Arbeitswelt, die so weit entfernt sind von den Errungenschaften der sozialen Marktwirtschaft wie deutsche Fleischfabriken. Die Arbeiter stammen meist aus ärmeren Regionen in Osteuropa. Über verschachtelte Subunternehmerverträge werden sie in Deutschland eingesetzt. Und ausgebeutet. Durch dieses System gibt es hierzulande zwar Schnitzel und Wurst zu extrem niedrigen Preisen. Den Preis zahlen aber die Beschäftigten der Branche – und zwar mit ihrer persönlichen Gesundheit.

Doch in der Krise liegt auch eine Chance: Die Öffentlichkeit blickt genauer auf die Praktiken der Fleischindustrie. Die Politik packt nach jahrelanger Untätigkeit endlich gesetzliche Regelungen an, um Werkverträge in der Branche zu beenden.

Auch die Bürger erkennen nun, dass das zügellose Gewinnstreben in der Tierschlachtung unmittelbar auf ihre Kosten geht. Eltern können wegen Corona erneut nicht zur Arbeit gehen, weil ihre Kinder keine Betreuung haben. Der Schulbetrieb fällt wieder flach. Die Wut ist groß. Gut möglich also, dass die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie auch beim nächsten Grillabend für heftige Diskussionen sorgen – sofern solche Runden wegen Corona und Quarantäne überhaupt stattfinden können.