Corona-Lockerungen: Trügerische Ruhe

Ab Montag könnten Kinos und Theater in Niedersachsen wieder eingeschränkt öffnen, die Menschen sollen sich wieder mit bis zu zehn Personen treffen dürfen, und selbst Sportvereine könnten von Montag an wieder Zuschauer empfangen. Das zeichnet sich ab. Die Städte und Landkreise in unserer Region melden kaum noch Neuinfizierte – und doch warnen die Oberbürgermeister von Braunschweig und Wolfsburg, Ulrich Markurth und Klaus Mohrs, vor allzu großer Sicherheit. Unterstützung erhalten sie vom Landesgesundheitsamt und Forschern.

Wie passt das zusammen? Sehr gut sogar. Denn nur mit viel Disziplin ist der aktuelle Stand erreicht worden. Nur deshalb können die Menschen in Niedersachsen die Lockerungen genießen.

Braunschweigs OB Markurth sprach am Mittwoch von einer „zerbrechlichen Sicherheit“. Das trifft es. Beispiele gab es in den vergangenen Wochen in Niedersachsen schon genug. Im ostfriesischen Leer haben ein Kneipen-Besitzer und seine Gäste gezeigt, wie es nicht gehen soll: Sie beachteten die Corona-Regeln nicht – und schon gab es Dutzende von Infizierten. Ähnlich war es in Göttingen, als eine Großfamilie in einem Hochhaus sich nicht an die Corona-Regeln hielt. Auch hier: Dutzende von Infizierten. Die Behörden hatten die Lage in beiden Fällen relativ schnell im Griff. Das gibt Grund zur Beruhigung. Und doch zeigen diese Beispiele, wie fragil tatsächlich die aktuelle Situation ist. Setzen wir das Erreichte nicht aufs Spiel!