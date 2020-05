NBA-Star Schröder rettet seinen Basketball-Heimatstandort

Es war ein bundesweit beachtetes Signal, als NBA-Star Dennis Schröder vor zwei Jahren als Hauptgesellschafter bei den Löwen einstieg, um, wie er sagte, seinem „Heimatklub etwas zurückzugeben.“ Diese in Deutschland einzigartige Bündelung der Kräfte klang vielversprechend. Aber als im vergangenen Jahr Animositäten zwischen handelnden Personen und ein Bruch im Nachwuchsbereich öffentlich wurden, war von Aufbruchstimmung nichts mehr zu spüren. Doch nun haben die Grabenkämpfe ein überraschendes Ende gefunden: Schröder wird alleiniger Herr im Haus.

Der NBA-Profi, der bislang 70 Prozent der Gesellschafteranteile an der Löwen-GmbH gehalten hatte, übernimmt ab 1. Juli 100 Prozent und befreit den Standort aus einem wirtschaftlichen Dilemma. Seine Co-Gesellschafter, BS Energy, die Öffentliche Versicherung und der Stadtsportbund ziehen sich aus der GmbH zurück.

Durch Schröders Einstieg scheint Lizenzierung für Löwen gesichert

Der Hintergrund: Nach dem Saisonabbruch aufgrund der Corona-Krise fehlen den Löwen Einnahmen aus sieben Heimspielen, was einen Verlust in Höhe einer mittleren sechsstelligen Euro-Summe bedeutet. Ähnlich schlimm mit sieben beziehungsweise acht weggefallenen Heimspielen hat es nur noch die Standorte Berlin, Ludwigsburg, Frankfurt und Hamburg erwischt.

Bei den Braunschweigern hat dieses Etatloch aber offensichtlich die Erstliga-Zugehörigkeit für die nächste Saison gefährdet. Durch Schröders Einstieg sei nun die Teilnahme am Lizenzierungsverfahren sichergestellt, teilten die Löwen am Mittwoch mit.

Gesellschafter: „Einheitliche strategische Ausrichtung“

Laut der Pressemitteilung hatten sich zunächst alle Gesellschafter bereiterklärt, analog zu ihren GmbH-Anteilen finanziell zum Erhalt des Standorts beizutragen, was in vergleichbaren Situationen auch üblich ist. Doch seien in diesem Fall alle Gesellschaftsanteile in die Hand Schröders gegeben worden, um „eine einheitliche strategische Ausrichtung der Basketball Löwen zu gewährleisten.“ Dies dürfte im Umkehrschluss bedeuten, dass der in der NBA zum vielfachen Millionär aufgestiegene gebürtige Braunschweiger den Fehlbetrag nun alleine zuschießt.

Als Großsponsoren der Löwen werden BS Energy und die Öffentliche allerdings nächste Saison in unveränderter Höhe weitermachen. Und auch Hauptsponsor VW Financial Services bleibt an Bord. Es sei besonders wichtig, „dass die großen Sponsorenverträge in der nächsten Saison unangetastet bleiben, die maßgeblich für den Erhalt der Lizenz sind“, betonte Aufsichtsratschef Paul Anfang, selbst stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei BS Energy.

Schröder: „Sehr glücklich“

„Ich bin sehr glücklich, jetzt alleiniger Gesellschafter der Löwen zu werden“, sagte der Spielmacher der Nationalmannschaft, der immer schon betont hatte, dass er in Braunschweig nicht nur Geld geben, sondern auch mitbestimmen will. „Braunschweig ist meine Heimatstadt, ich möchte der Region etwas zurückgeben“, begründete er nun die Ausweitung seines Engagements. Bereits vor einigen Tagen hatte er auf Instagram ein Foto einer Art „Joker“-Figur gepostet, über dem stand „100% Braunschweiger Ownership“ – ein Bild, das allerdings schnell wieder entfernt wurde. Schröder bekräftigte jetzt nochmals seine Ambitionen, den Standort weiterzuentwickeln und zu einem Top-Klub in der Liga zu machen.

Als Alleingesellschafter kann der 26-Jährige nun entscheiden, ob es für die GmbH weiterhin einen Aufsichtsrat geben und wer darin mitarbeiten soll. Das habe er bislang noch nicht getan, heißt es in der Mitteilung. Bislang sind in dem Gremium neben Schröder und seinen Vertrauten die Vertreter der Großsponsoren, der Stadtsportbund und einige Einzelpersonen versammelt.

Mit dem Vorsitzenden Anfang und Löwen-Geschäftsführer Sebastian Schmidt war der NBA-Star nach der Entlassung seines Mentors Liviu Calin durch die Löwen im vergangenen Sommer aber sogar öffentlich heftig aneinandergeraten. Ein Konflikt, der sich anschließend hinter den Kulissen verschärfte und auf den Nachwuchsbereich übergriff. Dort sind Schröder und Calin auch in der „Dennis Schröder Basketball Academy“ engagiert, die zusammen mit der SG Braunschweig und einem Förderverein Basisarbeit und Talententwicklung betreiben will, sich mit Geschäftsführer Schmidt aber nicht auf eine Kooperation einigen konnte.

Hier dürfte es unter der Regie Schröders nun eine Neuausrichtung geben.

„Nach vielen Jahren Engagement liegt mir der Erhalt des Basketballstandorts Braunschweig besonders am Herzen“, sagte Anfang. „Das ist gelungen und hierfür danke ich allen Beteiligten.“ Worte, die nach Abschied klingen. Was Schröder genau vorhat, ist noch nicht bekannt. Erstmal dankte er den Unternehmen für ihr Engagement und „die guten Gespräche“.

Meinung: Die Basketball-Löwen am Scheideweg

Mehr dazu: Dennis Schröders Einstieg bei den Basketball-Löwen – eine Chronik