Wir sind Bundesliga

Ich kann es nicht mehr hören! Diese Vergleiche zwischen Kindergärten und Schulen auf der einen Seite und dem Fußball auf der anderen. Dass es ungerecht sei, dass in der Bundesliga ab Mitte Mai wieder gespielt werde und woanders das Ende des Shutdowns wegen der Coronakrise viel wichtiger für die Gesellschaft sei. Fußball sei überhaupt nicht systemrelevant, heißt es vielerorten. Und warum der Fußball jetzt eine Sonderrolle zugesprochen bekäme.

Dazu ist festzuhalten: Es gibt keine Sonderrolle für Millionen von Fußballern. In manchen Bundesländern will der Fußball ab September weiterspielen – oder wann immer die Entscheider aus der Politik es zulassen. In anderen Bundesländern wurde die Saison für beendet erklärt, ohne zu wissen, wann es neu losgehen kann.

Wenn wir von Fußball reden, betrifft das mehr als sieben Millionen Vereinsmitglieder in Deutschland. Keine Außenseitergruppe, und alle harren in Wartestellung aus. Fast alle. Rund 550 Männer spielen das gleiche Spiel in der 1. Bundesliga, etwas weniger in der 2. Bundesliga. Doch diese gut 1000 Männer sind Profis. Mehr noch, sind moderne Gladiatoren, die ihren Körper und ihre Seele verkauft haben, aus freien Stücken. Und diese Gladiatoren sind ausschließlich zur Belustigung der Massen da.

Sie verdienen Millionen, zumindest einige der oberen 500, und ja, sie spielen eine Sonderrolle – und zwar immer, auch vor und nach Corona-Zeiten. Und nun auch währenddessen. Aber wo kommt das viele Geld her? Von uns allen! Ein bisschen von jenen, die in die Stadien pilgern, ein großer Teil von Sponsoren, die sich ihre Reklame viele Millionen Euro kosten lassen, ausschließlich deshalb, weil sie wissen, dass Millionen Menschen in aller Welt ihre Werbung sehen. Das meiste Geld kommt von TV-Sendern, die die Spiele übertragen. Milliardenbeträge werden dabei in wenigen Jahren überwiesen. Und wie refinanziert sich das? Indem wir alle zuschauen und dafür in welcher Form auch immer Gebühren bezahlen.

Soviel Geld schafft auch kostspielige Ideen, wie es trotz Corona weitergehen kann. Genau das probieren die Gladiatoren in Kürze aus. Scheitern selbst sie, hat das für alle Fußballer, Basketballer, Handballer und andere Sportarten die Botschaft: nichts geht auf unbestimmte Zeit. Die Fußball spielenden Gladiatoren sind Vorreiter für den ganzen Sport. Und haben rein gar nichts damit zu tun, ob Schulen schneller oder langsamer öffnen. Obwohl man sich manchmal auch bei den Gladiatoren wie im Kindergarten fühlt. Etwa mit der krassen Posse, die sich der Berliner Profi Kalou erlaubt hat mit einem Filmchen, in dem Corona-Regeln mit Füßen getreten wurden. Das darf man dann gern auch hart kritisieren. Fußball ist systemrelevant für ganz viele von uns. Das Konzept muss funktionieren. Für einen sportlichen Weg aus der Krise.