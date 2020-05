„Hysterie, Hypnose“: Demo gegen Corona-Auflagen in Braunschweig

In Corona-Zeiten erleben wir in diesen Tagen außergewöhnliche Begleiterscheinungen, gar nicht einmal inhaltlich gemeint, schließlich gibt es Versammlungs- und Meinungsfreiheiheit. Und damit beides gewahrt bleibt, konnte am Samstag auch eine Demo gegen die Beschränkungen und Auflagen im Zuge der Corona-Pandemie auf dem Schlossplatz stattfinden – paradoxerweise unter Einhaltung der Beschränkungen und Auflagen.

So geht Demokratie. Und so verlief diese Demo, deren wichtigste Aussagen sich gegen „Massenhysterie und Massenhypnose“ bei der Pandemie-Eindämmung wandten, sehr übersichtlich. 50 genehmigte Teilnehmer, die sich namentlich registrieren lassen mussten und im Carree Aufstellung zu nehmen hatten. Ausreichend Abstand, bitte nur auf die Markierungen treten. Will einer rein, muss einer raus.

Und weil natürlich mehr als 50 zu dieser Versammlung gekommen sind, schreitet gleich zu Beginn die Polizei ein. Die Herumstehenden, die offensichtlich an dieser Demo teilnehmen, müssen jetzt auseinander gehen. Das tun sie dann auch, nur um anschließend auffällig unauffällig im Kreis herumzugehen. Und also dazubleiben. Geschlagene zwei Stunden geht das so.

Was man sich in dieser Zeit anhören muss, ist schwer erträglich, so oder so. Wenn man Kinder jetzt nicht in die Schule und in die Kita lasse, handele es sich um „vorsätzliche Kindeswohlgefährdung“. Die Schutzmasken seien sinnlos – und Menschen, die sie tragen müssten, gehe es schlecht. Jeder habe ein Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Sie selbst vertraue auf ihr Immunsystem, erklärte die Sprecherin. Der Staat verwandele sich „gefühlt in eine Diktatur“. „Wir sind das Volk!“ wurde dann gerufen – und schließlich sang man sogar „Die Gedanken sind frei“.

Das alles verlief friedlich. Die Auflagen wurden im Carree strikt eingehalten. „Wir sind nicht rechts“, erklärte die Sprecherin. Man distanziere sich „knallhart von Streit und Provokation“. Man setze sich ein für die Demokratie und „das Gute in der Welt“. Die Maßnahmen zur Corona-Eindämmung seien unverhältnismäßig, besser sollte man sich um Kinder kümmern, die an Hunger sterben. Wer etwas verbieten wolle, der solle das Rauchen verbieten, das sei nachgewiesenermaßen schädlich.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar von Henning Noske:

Bitte den Verstand einschalten

Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit sind hohe Güter. Ich finde es gut, die aktuellen Maßnahmen in der Corona-Krise stets kritisch zu hinterfragen. Wenn Grundrechte eingeschränkt werden, muss man das tun! Und wachsam bleiben. Denn die Demokratie darf kein Corona-Opfer werden. Ich traue unserem Gemeinwesen zu, dies im Auge zu behalten. Dies gilt ebenso für die Politik wie für die bei der Demo auf dem Schlossplatz schwer beschimpften Medien. Man darf nicht vergessen, dass wir derzeit mit einer gefährlichen weltweiten Masseninfektion durch ein bislang unbekanntes Virus kämpfen, das Menschen dahinrafft. Da das so ist und auch nicht bestritten werden kann, muss man es für begrenzte Zeit hinnehmen, wenn der Einzelne mit seinen Rechten zurücktritt, um das Recht auf Unversehrtheit und Leben anderer zu gewährleisten. So viel Verantwortung des Einzelnen für die Gemeinschaft darf man verlangen. Ebenso wie ein Mindestmaß an Informiertheit und Wissen, das man bei denjenigen voraussetzen sollte, die sich am öffentlichen Diskurs beteiligen. Aber vorgeschrieben ist das nicht, denn auch das griffe in ein Grundrecht ein.

