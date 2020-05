Schlechte Laune hilft nicht

Die sechste Woche im Lockdown – und die Nerven liegen blank. Im Homeoffice mit Kindern ist die Hölle los. Dazu Angst um den Job. Geldsorgen wegen Kurzarbeit. Jeden Tag kochen und keine Chance auf eine Pizza beim Italiener um die Ecke. Im Fernsehen? Corona, Corona, Corona. Schlechte Stimmung, wohin man schaut. Das ist gefährlich. Denn das Virus wird noch lange Zeit von uns eiserne Disziplin erfordern.

Weil das so ist, sollte die Politik mehr auf die Stimmung im Land achten. Der Corona-Blues ist nämlich auf Dauer nicht nur unerträglich. Er kann gefährlich werden. Weil Unvernunft sich Bahn bricht. Weil in Familien Frust an den Schwächsten abgelassen wird. Weil die Kauflust stirbt und die wieder offenen Geschäfte veröden.

Eigentlich ist es gar nicht schwer, die Stimmung zu verbessern, ohne unvernünftig zu sein. Der Fußball könnte wieder rollen und Millionen Fans den Sinn des Lebens zurückgeben. Beim Urlaub könnte mit Augenmaß vorgegangen werden. Der Außenminister hat seine hohe Stirn jetzt oft genug gerunzelt. Wo sind die schlauen Konzepte, wie Reisen in Länder mit guter Pandemiestrategie wieder möglich werden? Es muss ja nicht gleich Eimersaufen am Ballermann sein. Wann darf man sich wieder auf die Parkbank setzen? Wer mit Abstand die Frühlingssonne genießt, lebt nicht gefährlicher als Pflanzenfreunde, die sich im Gartencenter um die letzten Primeln prügeln. Und warum gibt es Unterricht nicht längst auf Youtube? Der Mathelehrer grüßt vom TV – das wäre viel effektiver, als Eltern den E-Mail-Speicher mit Hausaufgaben vollzustopfen.

Das Virus ist mit besserer Laune nicht abzutöten. Aber mit Optimismus ist der Abwehrkampf leichter zu ertragen. Nicht nur Covid-19 ist pandemisch. Schon Charles Dickens wusste: „Nichts in der Welt ist so ansteckend wie gute Laune.“