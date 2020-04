Was für ein Holz!

Schöningen und sein Tagebau sind und bleiben eine Top-Adresse für die deutsche und die internationale Archäologie. Was dort über die Leistungsfähigkeit und Findigkeit des eiszeitlichen Menschen zu Tage gefördert und wissenschaftlich herausgefunden wird, ist bahnbrechend. Nun also wissen wir, dass der Homo heidelbergensis vor etwa 300.000 Jahren nicht nur Speere und Lanzen zur Jagd auf Tiere eingesetzt hat, sondern auch Wurfstöcke, die mit großer Geschwindigkeit geschleudert werden konnten. Der neueste Superfund aus dem stillgelegten Tagebau ist – ähnlich wie die berühmten Speere – eben nicht nur irgendein Stück Holz, das auf gut Glück durch die Gegend geschmissen wurde. Es ist ein technisches Meisterwerk seiner Zeit und es wurde strategisch klug eingesetzt, um das eigene Überleben zu sichern – in Kombination mit anderen Waffen. Diese Erkenntnis öffnet uns die Augen dafür, wie kreativ der frühe Mensch gewesen ist. Wer sich dafür nicht erwärmen und begeistern kann, dem entgeht mehr als ein paar trockene Fakten.

In Schöningen lernen wir mit jedem Jahr und jedem Fund besser zu verstehen, woher wir kommen und was uns ausmacht. Das ist elementar. Und weil die Bedeutung der Fundstätte weiter wachsen wird, lohnt sich die Diskussion darüber, ob eine Ausstellung der Exponate vor Ort – das Paläon als Besucherstätte gibt es nicht mehr – doch zur touristischen Attraktion taugt. Die Geschichte des Menschen sollte nicht nur erforscht, sie muss auch erzählt werden.