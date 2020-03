VW und das Zeitspiel

Jahrzehntelang hat man sich bei Volkswagen so manchen neuen Trend in der Branche erstmal in aller Ruhe angeschaut und ist bei Bedarf dann tätig geworden. Technisch waren die Wolfsburger immer in der Lage, die vorpreschende Konkurrenz einzuholen und meisten auch locker zu überholen. Das SUV-Segment ist ein gutes Beispiel. Doch die Zeiten haben sich geändert.

Die Elektrooffensive von Konzernchef Herbert Diess kommt einem Paradigmenwechsel gleich. Es geht nicht nur darum, Autos mit Batterien zu bauen. Die Stromer sollen auch rollende Smartphones werden, die voll vernetzt sind und möglichst auch schon mit der Infrastruktur kommunizieren. Auch der neue Golf, obgleich mit herkömmlichen Motoren bestückt, sollte eine Menge Digital-Charme versprühen. Der strategische Ansatz war richtig. Nur hat VW es bislang nicht hingekriegt, die komplexe Software fehlerfrei aufzuspielen. Für den Kunden ist das gut. Sein erstes Golf-8-Fahrerlebnis hätte sonst womöglich böse geendet. Für VW ist der Imageschaden hingegen gewaltig.

Diess hat die Probleme nicht geleugnet. Aber das Management hat zu lange auf Zeit gespielt. Und die ist jetzt abgelaufen. Die Brandrede von Betriebsratschef Bernd Osterloh macht deutlich, dass das Thema mittelfristig existenzgefährdend werden könnte. Nun wird Diess den Software-Knoten schnell entwirren müssen. Doch dazu fehlen ihm just die Experten jener „Software.org“, die noch in der Gründungsphase steckt.