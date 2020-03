Es gibt ein paar schöne Corona-Nebeneffekte: Die S-Bahnen sind leerer. Teenager waschen sofort ihre Hände, wenn sie nach Hause kommen. Die Leute lesen Zeitung und vertrauen dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Überhaupt die Leute: Sie haben immer und überall ein prima Gesprächsthema. Tatsache ist: Noch nie seit Jahrzehnten hat ein Thema so von uns allen Besitz ergriffen wie dieses neue Virus. Niemand kann sich dem wirklich entziehen; überall werden wir damit konfrontiert. Und vor allem: Es greift in unser aller Alltag ein.

Dabei stellen sich Fragen über Fragen. Etwa: Kann ich noch an den Gardasee reisen? Was ist mit der Hochzeitsfeier in München? Und die teuren Opernkarten – kann ich die umtauschen? Was ist angemessen, was grenzt an Hysterie?

Ob Demokratie, Gottesstaat, Militärdiktatur oder kommunistischer Kapitalismus: Corona ist Globalisierung pur. Überall auf der Welt bleiben Schulen geschlossen, arbeiten Firmen Notfallpläne aus; Studenten bangen um Prüfungstermine, Börsenspekulanten haben Hochkonjunktur.

Und wenn schon, mögen viele sagen. Nur die wenigsten müssen einen schweren Krankheitsverlauf fürchten. Dies ist kein Argument, um die Krankheit abzutun mit: Das trifft mich schon nicht. Denn die sorglose Verbreitung gefährdet eben doch eine Menge Menschen: die Älteren, die Vorerkrankten. Wenn gar Fälle in Kliniken auftreten, Ärzte und Pfleger unter Quarantäne gestellt und Stationen geschlossen werden, wird auch unser Gesundheitssystem ächzen.

Bislang müssen alle die Krankheit schlicht durchmachen, insofern stehen wir nicht unbedingt besser da als die Entwicklungs- und Schwellenländer. Im besten Fall erdet uns das hier in den vermeintlich sicheren westlichen Industrienationen.

Wir sind eben nicht unverwundbar.