Himmel auf Erden

Der charismatische Mann aus Nicaragua war in den 70er- und 80er-Jahren populär in der westdeutschen Linken wie für die ostdeutsche Staatsideologie: der Idealtypus eines Christen, der sich mit den Jenseitsvertröstungen der Kirche nicht zufriedengab, der das Evangelium als Handlungsanweisung im Hier und Jetzt verstand, als Impetus zur Revolte gegen Diktaturen, Kapitalismus, schreiende Armut. Ernesto Cardenal versuchte, die Ideen von Jesus und Marx in seiner Person zu vereinen. In Kuba war für ihn „das Evangelium auf sozialer Ebene Praxis geworden“. Das Reich Gottes auf Erden fiel für ihn mit dem vollendeten Kommunismus zusammen.

Dem Vatikan war dies suspekt. Papst Johannes Paul II., aus eigener Erfahrung glühender Antikommunist, aber auch sein strenger Glaubenswächter Ratzinger entzogen ihm 1985 das Priesteramt.

Was bleibt von diesen Kämpfen? Angesichts der revolutionären Bestrebungen Cardenals und deren Enttäuschung möchte man der Kirche raten, bei allem sozialen Engagement auf der Jenseitsvertröstung zu beharren. Denn der Kampf für irgendein Himmelreich auf Erden hat sich als ebenso naiv – und darüber hinaus als brandgefährlich – erwiesen. Jesus und Marx gehen nun mal nicht zusammen. Und woher soll der Trost dann kommen?

Wenn man aber sieht, wie Christen etwa in Brasilien oder den USA mit den Machthabern paktieren, dann wünschte man sich doch, dass der Heilige Geist sich mal kurz Cardenals Tarnkappe aufsetzen und kräftig dreinfahren möge.