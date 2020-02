Tesla im Bremser-Land

Andreas Schweiger zum Tesla-Werk in Brandenburg

Ob sich Elon Musk die Haare rauft? Sein Unternehmen Tesla, das Pionier für Elektroautos ist, will in Brandenburg eine Fabrik errichten. Dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, sollen E-Fahrzeuge gebaut werden, die eine vergleichsweise saubere, grüne Mobilität ermöglichen. Musk und seine Manager erfahren derzeit allerdings in einer Art Frontaldruckunterricht, dass sich die Industrienation Deutschland schwer tut mit der Ansiedlung von Industrie.

Nicht nur, weil es gleich nach Bekanntwerden der Pläne Proteste aus der Bevölkerung gab. Auf dem Gelände haben bereits genehmigte Rodungsarbeiten begonnen, die nun vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gestoppt wurden. Grundlage war ein Eilantrag der Umweltschutzorganisation Grüne Liga. Die will die Arbeiten unterbrechen lassen, bis die Einspruchsfrist gegen den Fabrikbau am 5. März endet. Warum trotz dieser Frist eine Rodungsgenehmigung erteilt wurde, dürfte nicht nur Musk irritieren.

Solange es der Grünen Liga nur um das Einhalten der Frist geht, ist dagegen nicht viel zu sagen. Die jüngere Vergangenheit offenbarte jedoch eine fatale Einstellung vieler Menschen, die sich nun hoffentlich nicht bestätigt. Zwar verlangen alle sichere Jobs, Wohlstand und Komfort, den Preis dafür wollen aber immer weniger zahlen: die entsprechende Infrastruktur – also Fabriken, Gewerbegebiete, Straße, Schiene und Energietrassen – vor der eigenen Nase. Das ist scheinheilig und Gift für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands.