Mehr als jedes fünfte Produkt – von Lebensmitteln abgesehen – wird 2020 nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums online gekauft werden. Dazu gehören auch Kleidung, Schuhe und Accessoires. Knapp 25 Prozent des Online-Umsatzes wurden 2018 mit Mode gemacht. Kein Wunder also, dass rund 8000 Mode-Geschäfte wegen zunehmender Online-Konkurrenz binnen weniger als zehn Jahre geschlossen haben werden, wie der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Textil erklärt.

Der Online-Handel verdrängt die stationären Händler in den Innenstädten und Ortskernen, weil er so bequem ist, Sonntags geöffnet hat und manchmal sogar günstiger ist. Zurück bleibt oft Leere, Verödung von Zentren. Doch, was tun? Müssen Zalando und Co. jetzt auch Sonntags geschlossen haben? Oder sollen Geschäfte in der Innenstadt sieben Tage die Woche öffnen? Das eine ist absurd, das andere nicht arbeitnehmerfreundlich und sowieso eine Frage der Kultur. Der Trend zum Online-Shopping wird sich nicht umkehren lassen. Desto wichtiger ist aber, dass der stationäre Handel nicht benachteiligt wird – zum Beispiel durch Plastiktüten-Verbote, die für Online-Händler laut Handelsverband nicht gelten. Oder durch aus der Zeit gefallene Auflagen zu Sortimenten und Öffnungszeiten. Die Politik muss für faire Wettbewerbsbedingungen auf beiden Seiten sorgen. Dann hat moderner stationärer Handel eine Chance. Wir Verbraucher können dazu natürlich auch beitragen: Öfters mal lokal shoppen, statt im Internet.