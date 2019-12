„Fußball ist nicht alles. In diesem Sinne handelten ausnahmslos alle Beteiligten, ob auf oder neben dem Platz.“

Pietät in der Kurve

Es war eine tolle Geste am Mittwochabend im Wolfsburger Stadion. Weil ein Schalke-Fan auf dem Weg zum Stadion tödlich verunglückt war, verzichteten erst die königsblauen Anhänger, dann aber auch die VfL-Fans auf die Unterstützung ihrer Teams. Sie gedachten eines Mannes, den sie gar nicht kannten und dessen Sympathie für die Farben Blau und Weiß sie gar nicht teilten. Aber in diesem Moment gab es Wichtigeres als drei Punkte. Es gab Bedeutsameres, als sich in Schmähgesängen über den Gegner auszulassen: Ein Mensch war gestorben.

Insbesondere die Fans des VfL sind hier zu würdigen. Sie ließen sich trotz Rückstands und sogar trotz Animationsversuchen der eigenen Stars nicht dazu verleiten, ihre Mannschaft anzufeuern.

Der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger hat 2009 nach dem Suizid von Robert Enke gesagt, der Profi-Fußball müsse sich hinterfragen. Er prangerte eine rücksichtslose Entwicklung an. Fußball sei schließlich nicht alles. In diesem Sinne handelten ausnahmslos alle Beteiligten, ob auf oder neben dem Platz. Es waren übrigens Mitglieder der aktiven Fan-Szene des VfL, die vorangingen. Personen, die oft keine Rücksicht nehmen, wenn es um ihre Fußball-Farben geht. Manchmal schlagen sie sich für ihren Verein oder zünden gefährliche Pyro-Technik im Stadion, weil sie meinen, das gehöre zum Fansein. Dann sind es keine Fans, sondern für die Öffentlichkeit Chaoten. Womöglich dieselben haben im Stadion mit einem Banner und einer Ansage als erste Respekt für den Toten und Solidarität mit den Schalker Ultras eingefordert.

Wer glaubt, dass es immer nur Schwarz und Weiß gibt, der irrt sich. Es gibt wohltuend viel dazwischen. Auch in der Kurve.