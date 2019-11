Atempause für AKK

Die CDU-Chefin wirkte seit Wochen das erste Mal wieder aufgeräumt bei einer Pressekonferenz. Annegret Kramp-Karrenbauer kann am Montag die Einigung zur Grundrente verkaufen, die sie am Sonntag in langen Stunden im Kanzleramt mit verhandelt hat. Die Frage der Grundrente war ohne Not zum Knackpunkt...