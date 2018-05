Macht und Ohnmacht

Das Signal ist klar. Der Staat setzt das Gesetz durch, duldet keine rechtsfreien Räume. Weil es im ersten Anlauf misslungen war, rückten am Donnerstag Hunderte Polizisten an, um einen Asylbewerber aus Togo zu fassen und abzuschieben, beziehungsweise um den Mob in die Schranken zu weisen, der sich...